بابا الفاتيكان يدعو لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط: اتابع ما يحدث بقلق

شفق نيوز/ جدد بابا الفاتيكان فرنسيس، يوم الأحد، دعوته لإقرار"وقف فوري لإطلاق النار"، مطالبا في الوقت ذاته بـ"احترام" قوات حفظ السلام الأممية في المنطقة.

وقال البابا خلال صلاته التبشيرية من الشرفة التي تطل على ساحة القديس بطرس: "استمر في متابعة ما يحدث في الشرق الأوسط بقلق".

وأضاف: "لنسلك مسارات الدبلوماسية والحوار لتحقيق السلام"، مؤكدا شعوره بأنه قريب من جميع الشعوب المعنية: فلسطين، إسرائيل، لبنان.

وصلى البابا فرنسيس من أجل الضحايا والنازحين والرهائن، قائلا إنه يأمل في الإفراج عنهم فورا.

وأعرب البابا عن تمنيه "أن تنتهى قريبا هذه المعاناة الكبيرة وغير الضرورية، تلك التي نجمت عن الكراهية والانتقام".

وكان البابا قد انتقد القصف الإسرائيلي على لبنان ووصفه بأنه "تجاوز لمبادئ الأخلاق".