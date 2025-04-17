ايران ترد على تهديدات ترامب الأخيرة: سندافع عن أنفسنا

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الخميس، أن طهران مستعدة للدفاع عن نفسها ضد أي اعتداءات وتهديدات.

‎وقال عراقجي، في حفل استقبال أقيم في السفارة الإيرانية في موسكو بمناسبة يوم الجيش الإيراني: "كل إمكانياتنا العسكرية جاهزة للدفاع عن البلاد، ولا ننوي أن نصبح تهديدا للمنطقة المحيطة بنا، ولكننا سندافع عن أنفسنا بحزم في مواجهة أي تهديد وأي اعتداء".

‎وتأتي هذه التصريحات، وسط استعدادات لجولة ثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني، فضلا عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ليس في عجلة من أمره لشن هجوم على إيران، ويجب أن تتوقع "قصفا غير مسبوق" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

‎يشار إلى أن العاصمة العُمانية مسقط شهدت السبت الماضي مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، حيث ترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما قاد الوفد الأمريكي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. وركزت المحادثات على الملف النووي وسبل تخفيف التوتر بين البلدين.

‎هذا ومن المقرر أن تُعقد الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية الأمريكية في العاصمة الإيطالية روما.