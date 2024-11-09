ايران: الاتهامات الأمريكية بمحاولة اغتيال ترامب "مؤامرة صهيونية"

شفق نيوز/ وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم السبت، "الادعاءات الأمريكية" بضلوع إيران في محاولة اغتيال الرئيس المنتخب دونالد ترامب بأنها "مؤامرة صهيونية مثيرة للاشمئزاز".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان نشرته وسائل اعلام رسمية، أن تكرار الادعاءات الأمريكية بشأن تورط إيران في محاولة اغتيال شخصيات سياسية في الولايات المتحدة هو جزء من "مؤامرة صهيونية مثيرة للاشمئزاز" تهدف إلى تعقيد وتأزيم العلاقات بين طهران وواشنطن.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد كشفت عن اتهامات جنائية تتعلق بمؤامرة إيرانية فاشلة لقتل الرئيس المنتخب دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية.

ووفقاً للشكوى المقدمة أمام محكمة فيدرالية، فقد كلف مسؤول في الحرس الثوري الإيراني أحد المتعاونين بوضع خطة لقتل ترامب.

وأكدت التحقيقات أن المسؤول كان يعتقد أن ترامب سيخسر الانتخابات، ما سيجعل اغتياله أسهل في وقت لاحق.

كما أشار التحقيق إلى تورط شاكري، الذي كان قد هاجر إلى الولايات المتحدة في طفولته، في شبكة استخدمها الحرس الثوري لتنفيذ عمليات مراقبة واغتيالات في الولايات المتحدة.