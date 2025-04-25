انفجار يهز ضواحي موسكو ويودي بحياة مسؤول عسكري روسي رفيع

شفق نيوز/ شهدت العاصمة الروسية موسكو حادثاً أمنياً لافتاً، حيث انفجرت سيارة مفخخة في منطقة بالاشيخا، ما أسفر عن مقتل مسؤول عسكري رفيع.

وذكرت لجنة الطوارئ الروسية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة مزروعة داخل المركبة، فيما سارعت فرق التحقيق والأدلة الجنائية إلى تطويق موقع الحادث وفتح تحقيق عاجل.

ورغم عدم صدور تأكيد رسمي حول هوية الضحية، إلا أن تقارير إعلامية روسية أكدت أن المستهدف قد يكون ياروسلاف موسكاليك، نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة، الذي يُعتقد أنه كان يقطن في المنطقة.

وأشارت وكالة "بازا" الروسية، المعروفة بقربها من مصادر أمنية، إلى أن العبوة الناسفة زُرعت في سيارة مركونة، وتم تفجيرها عن بُعد لحظة مرور الضابط أمامها.

يأتي هذا التطور الأمني الغامض في توقيت حساس، حيث يُنتظر أن يعقد الرئيس الروسي اجتماعاً مهماً مع المبعوث الأميركي اليوم، في ظل أجواء حذرة وتفاؤل مشوب بالحذر عبّر عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إمكانية التوصل إلى تقدم في الجهود الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

الانفجار أيضًا أعقب سلسلة من الضربات الجوية الروسية المكثفة استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى خلال اليومين الماضيين، وسط دعوات متزايدة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط، وضرورة "كبح جماح بوتين" لإنهاء الصراع المستمر.