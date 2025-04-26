انطلاق الجولة الثالثة من محادثات إيران والولايات المتحدة

شفق نيوز/ انطلقت في مسقط، يوم السبت، الجولة الثالثة من المحادثات على مستوى الخبراء بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي لطهران، الذي يشهد تقدماً سريعاً، وفقاً لما ذكره التلفزيون الرسمي الإيراني.

وتهدف المحادثات إلى الحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع بعض العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في العاصمة العمانية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الجولة الثالثة من المحادثات النووية الإيرانية الأميركية في سلطنة عمان "قد تمدد إذا اقتضى الأمر".

وأوردت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية أنه "من المقرر أن تستمر هذه الجولة من المفاوضات، مثل الجولتين السابقتين، يوماً واحداً. ومع ذلك، ونظراً لأن المفاوضات سوف تركز على القضايا الفنية والمتعلقة بالخبراء وفحص التفاصيل، فمن الممكن أن تمدد إذا اقتضى الأمر".

وبعد الجولة الثانية من المفاوضات في روما في نهاية الأسبوع الماضي، وافق الجانبان على مواصلة المحادثات.

وبموجب الاتفاق النووي التاريخي الذي تم التفاوض عليه في عهد إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2015، تم السماح لإيران بحد أقصى من مستوى التخصيب يبلغ 3.67 بالمئة، ومخزون يصل إلى 300 كيلوغرام من اليورانيوم.

وبعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ولايته الأولى، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، تخلت إيران عن تلك الالتزامات، ورفعت نسبة التخصيب إلى 60 بالمئة، كما أصبح لديها مخزونات من اليورانيوم تتجاوز 8 آلاف كيلوغرام.