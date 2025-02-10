انخفاض معدل الزواج في الصين في أكبر تراجع على الإطلاق

شفق نيوز/ كشفت وزارة الشؤون المدنية الصينية، يوم الاثنين، انخفاض معدل الزواج في الصين بنسبة الخُمس خلال العام الماضي، وهو أكبر معدل للتراجع على الإطلاق، على الرغم من جهود متعددة تبذلها السلطات لتشجيع الشباب على الزواج وإنجاب أطفال.

وأظهرت بيانات الوزارة، أن أكثر من 6.1 مليون شاب وفتاة سجلوا للزواج خلال عام 2024 انخفاضًا من 7.68 مليون في عام 2023.

ويعزى تراجع الاهتمام بالزواج وتكوين أسرة إلى ارتفاع تكلفة رعاية الأطفال والتعليم في الصين، وأدى تعثر النمو الاقتصادي على مدى السنوات القليلة الماضية إلى صعوبة العثور على عمل لخريجي الجامعات، ويشعر أولئك الذين لديهم وظائف بعدم الأمان بشأن مستقبلهم على المدى البعيد، وفق وكالة "رويترز".

لكن التشجيع على الزواج والإنجاب يشكل قضية ملحة بالنسبة للسلطات الصينية، ويبلغ عدد سكان الصين 1.4 مليار نسمة، وهي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، لكن البلاد تعاني من تسارع نسبة الشيخوخة.

وانخفض معدل المواليد في الصين لعقود بسبب سياسة الطفل الواحد التي انتهجتها الصين في الفترة من 1980 إلى 2015 والتوسع الحضري السريع خلال تلك الفترة، وفي العقد المقبل، من المتوقع أن يحال نحو 300 مليون صيني إلى التقاعد.

قال يي فوكسيان، خبير الدراسات السكانية بجامعة ويسكونسن ماديسون: "ما يحدث أمر غير مسبوق! حتى في 2020 بسبب كوفيد-2019، انخفض معدل الزواج بنسبة 12.2% فقط".

وأشار إلى أن معدل الزواج في الصين خلال العام الماضي كان أقل من نصف المعدل المسجل في 2013 والذي بلغ 13.47 مليون.

وأضاف أن هذا الاتجاه إذا استمر "فإن الطموحات السياسية والاقتصادية للحكومة الصينية سوف تدمرها نقطة الضعف السكانية".

وشملت الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية العام الماضي لمعالجة المشكلة حث الكليات والجامعات على توفير برامج تعليم للتأكيد على وجهات النظر الإيجابية بشأن الزواج والارتباط العاطفي والقدرة على الإنجاب وتكوين الأسرة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، طلب مجلس الدولة الصيني أو مجلس الوزراء من الحكومات المحلية تخصيص موارد لمعالجة أزمة السكان في الصين ونشر الاحترام للإنجاب والزواج "في السن المناسب".

وشهد العام الماضي ارتفاعًا طفيفًا في المواليد بعد فترة تراجع بسبب جائحة كورونا ولأن 2024 كان عام التنين ويعتبر الصينيون أن الأطفال المولودين في ذلك العام سيحظون على الأرجح بالطموح وبثروة كبيرة.

لكن حتى مع زيادة المواليد، انخفض عدد سكان البلاد للعام الثالث على التوالي، كما أظهرت البيانات أيضًا أن أكثر من 2.6 مليون رجل وامرأة تقدموا بطلبات للطلاق العام الماضي بزيادة 1.1% عن عام 2023.