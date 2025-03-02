انتشار مكثف في جرمانا ومدير أمن ريف دمشق يؤكد على إنهاء الفوضى

شفق نيوز/ كشف مدير أمن محافظة ريف دمشق المقدم حسام طحان، يوم الأحد، عن بدء انتشار قوات الأمن السورية داخل مدينة جرمانا، فيما أكد العمل على إنهاء حالة الفوضى في المنطقة.

وقال طحان، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "القوات الأمنية بدأت بالانتشار داخل مدينة جرمانا، وذلك بعد رفض المتورطين في اغتيال أحمد الخطيب، العامل في وزارة الدفاع تسليم أنفسهم"، مشيراً إلى "العمل على إلقاء القبض عليهم لتقديمهم للقضاء العادل".

وأضاف أن "القوات ستعمل على إنهاء حالة الفوضى والحواجز غير الشرعية التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون امتهنت عمليات الخطف والقتل والسطو بقوة السلاح".

وتابع طحان، "رفض المسلحون الخارجون عن سلطة الدولة جميع الوساطات والاتفاقات، ونحن بدورنا أكدنا أنه لن تبقى بقعة جغرافية سوريّة خارج سيطرة مؤسسات الدولة، وقد لمسنا من أهالي مدينة جرمانا تعاوناً كبيراً في هذا الشأن".

اندلعت اشتباكات، يوم السبت، بين عناصر أمن تابعين للسلطة السورية ومسلحين دروز، في ضاحية جرمانا قري دمشق، أدت لمقتل شخص وإصابة 9 آخرين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد عن "مقتل شخص وإصابة 9 آخرين من سكان منطقة جرمانا خلال اشتباكات بين عناصر أمن تابعين للسلطة الجديدة ومسلحين محليين مكلفين بحماية المنطقة".

وفي وقت لاحق، أصدر مشايخ جرمانا بيانا أكدوا فيه "رفع الغطاء عن جميع المسيئين والخارجين عن القانون"، وتعهدوا تسليم كل من "تثبت مسؤوليته" الى "الجهة المختصة حتى ينال جزاءه العادل".

وتقطن غالبية من الدروز والمسيحيين، وعائلات نزحت خلال سنوات الحرب التي تشهدها سوريا منذ العام 2011، ضاحية جرمانا الواقعة جنوب شرق دمشق.

من جانب آخر، أوعز كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس للجيش الاسرائيلي بالتجهز لحماية مدينة جرمانا السورية في جنوب دمشق، ذات الأغلبية الدرزية.