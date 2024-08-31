امرأة تسدد طعنات قاتلة لخمسة ركاب في حافلة بألمانيا

شفق نيوز/ أفادت الشرطة الالمانية في منطقة سيجن-فيتجنشتاين، بأن امرأة طعنت خمسة أشخاص في حافلة غرب البلاد.

وقالت في بيان، إن "امرأة طعنت (مساء الجمعة) خمسة أشخاص خلال ركوب حافلة في سيجن-إيزرفيلدر".

وأضافت الشرطة، أن "حياة ثلاثة أشخاص في خطر، وأصيب شخص آخر بجروح خطيرة وأصيب الخامس بجروح طفيفة فقط".

وكانت الحافلة متجهة إلى المهرجان في مدينة سيغن، وكان على متنها ما لا يقل عن 40 شخصًا.

وألقت الشرطة القبض على امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا للاشتباه في الاعتداء.