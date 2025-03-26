الأمير هاري يستقيل من منظمته الخيرية في أفريقيا بسبب "الكراهية والتحرش الجنسي"

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، يوم الأربعاء، أن دوق ساسكس، الأمير هاري، قدم استقالته من منظمة "سينتيبال" الخيرية التي أسسها قبل عقدين في جنوب أفريقيا، على خلفية اتهامات بـ"الكراهية تجاه النساء والتحرش الجنسي.

ووصف الأمير هاري قراره بأنه جاء "بقلب مثقل بالحزن" وأنه "ما زال تحت وقع الصدمة". وتأتي هذه الاستقالة عقب خلاف حاد داخل منظمة "سينتيبال"، بين مجلس الأمناء ورئيسة مجلس الإدارة.

واتهمت الرئيسة التنفيذية للمنظمة، صوفي تشانداوكا، الأمير هاري بـ"لعب دور الضحية" بعد استقالته، وكشفت عن وجود "إساءة استخدام للسلطة، وتنمر، وتحرش جنسي، وكراهية للنساء" داخل المنظمة.

ونشب الخلاف حول قرار بإعادة توجيه جهود جمع التبرعات نحو أفريقيا، وقد استقال خمسة من أعضاء مجلس الأمناء بشكل جماعي بسبب "فقدان الثقة" في الرئيسة تشانداوكا، إلى جانب استقالة الأمير هاري، والأمير سيسيو من منصبيهما كراعيين للمنظمة.

وكان الأمير هاري قد أسس منظمة "سينتيبال" قبل 20 عاماً مع الأمير سيسو من ليسوتو لمساعدة الأطفال في جنوب أفريقيا، وخاصة أولئك الذين يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

جدير بالذكر أن "سينتيبال" تأسست عام 2006 تخليداً لذكرى الأميرة ديانا، وكانت من آخر المنظمات التي احتفظ بها هاري بعد تخليه عن مهامه الملكية عام 2021، وهي تعمل على مساعدة الفقراء ومرضى الإيدز في ليسوتو وبوتسوانا.