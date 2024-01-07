الأمن السويدي يُبقي مستوى التهديد الإرهابي في البلاد مرتفعاً

شفق نيوز/ قرر جهاز الأمن السويدي، يوم الأحد، الإبقاء على مستوى التهديد الإرهابي مرتفعاً عند الدرجة الرابعة على مقياس يتكون من خمس درجات.

وبين جهاز الأمن في بيان أورده موقع "RT عربية" الروسي، أن سبب الإبقاء على المستوى الأمني ​​مرتفع الخطورة هو "التطورات" التي تمر بها البلاد والعالم والتي "يشارك فيها متطرفون يهوون العنف وتشهد أنشطة لقوى خارجية تهدد الأمن".

وقال رئيس جهاز الأمن شارلوت فون إيسن، إن "صورة السويد كدولة معادية للإسلام ساهمت بشكل كبير في زيادة التهديد الإرهابي الناجم عن الإسلاموية العنيفة. وما يزال يُنظر إلى السويد على أنها هدف ذو أولوية. ويأتي التهديد من جهات فاعلة أفراداً وجماعات يمكن السيطرة عليها من خارج البلاد".

ويعتقد جهاز الأمن السويدي، أنه على الرغم من أن "التهديد من التطرف الإسلامي العنيف ما يزال قائماً، فإن خطر قيام هجمات من جانب التطرف اليميني العنيف وكذلك من جانب أفراد يعملون على أساس أيديولوجية مناهضة للدولة ما يزال قائما هو أيضا"، وبحسب فون إيسن، سيستمر الوضع الأمني ​​الخطير لفترة طويلة.

وفي الصيف الماضي، جرت تظاهرات في السويد حرقت خلالها نسخة من القرآن الكريم، وقد تسبب هذا في رد فعل سلبي حاد من قبل سكان وسلطات الدول الإسلامية، وفي 17 آب/ أغسطس الماضي، تم رفع مستوى التهديد الإرهابي إلى ما قبل الأخير.