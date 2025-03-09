الأمن السوري يحبط مخططاً يستهدف مقرات حكومية ويعتقل "قادة" لفلول النظام السابق

شفق نيوز/ أعلنت إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور شمال شرق سوريا، يوم الأحد، إلقاء القبض على عدد من "قادة" من فلول النظام السابق، كانوا يخططون لاستهداف المقرات الأمنية والحكومية.

في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية السورية، نجاح قوات الأمن العام في ضبط مستودع للأسلحة وذخائر هاون مختلفة العيارات في منطقة كفر عبد بريف حمص الشمالي، حيث تم مصادرة الذخائر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار مكافحة التسلح غير المشروع.

وأشارت الوزارة، إلى "تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منطقة وادي العيون بمصياف بريف حماة، حيث تسلمت إدارة الأمن العام السلاح من الوجهاء المحليين وأرسلت تعزيزات إضافية لضبط الأمن وإعادة الاستقرار إلى المنطقة".

وأصدرت الرئاسة السورية، في وقت سابق من اليوم، قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في "أحداث الساحل"، التي وقعت في السادس من آذار/ مارس الجاري.

ووفقاً للبيان، ستعمل اللجنة على كشف ملابسات تلك الأحداث، بما في ذلك التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها، بالإضافة إلى التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وقوات الجيش والأمن.

وشهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس توتراً أمنياً واشتباكات بين فلول النظام السابق وقوات الأمن، مما أسفر عن وقوع العديد من القتلى والجرحى.

وفي تقرير آخر للمرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ عدد القتلى حتى مساء أمس السبت 1018 شخصاً، بينهم 745 مدنياً تم تصفيتهم في مجازر طائفية.

وأضاف المرصد أن الوضع في المنطقة شهد تدهوراً كبيراً، حيث انقطعت الكهرباء ومياه الشرب في العديد من المناطق الريفية في اللاذقية، مما أضاف معاناة كبيرة للسكان، إضافة إلى انقطاع خدمات الاتصالات في بعض المناطق.