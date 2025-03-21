الأمم المتحدة: 2024 الأكثر دموية للمهاجرين مع وفاة نحو 9 آلاف شخص

شفق نيوز/ اعتبرت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، أن العام 2024 كان العام الأكثر دموية للمهاجرين، حيث لقي نحو 9000 شخص مصرعهم أثناء محاولتهم الوصول إلى وجهات جديدة، واصفة الأمر بأنه "مأساة غير مقبولة ويمكن تفاديها".

وقالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن "ما لا يقل عن 8938 شخصاً لقوا حتفهم خلال العام المنصرم على طرق الهجرة حول العالم"، مؤكدة أن "هذا الرقم يمثل استمراراً لخمس سنوات متتالية من ارتفاع معدلات الوفيات بين المهاجرين".

وأضافت الأمم المتحدة، أن "عدد المهاجرين الدوليين في العالم بلغ 304 ملايين شخص عام 2024، وهو رقم تضاعف تقريباً منذ 1990، عندما كان عددهم يقدر بـ 154 مليون مهاجر دولي".

وأوضحت أن "نسبة المهاجرين الدوليين من سكان العالم ارتفعت إلى 3.7% مقارنة بـ 2.9% عام 1990، فيما شكلت النساء 48% من إجمالي المهاجرين الدوليين".

وقدرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه بحلول نهاية 2024، سيبلغ عدد اللاجئين في العالم نحو 43.7 مليون شخص، بينهم 6 ملايين لاجئ فلسطيني تحت ولاية وكالة الأونروا، إضافة إلى 8 ملايين طالب لجوء.

كما دعت الأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود الدولية لحماية المهاجرين وضمان مسارات آمنة للهجرة، مؤكدة أن الخسائر البشرية المسجلة في 2024 "يجب أن تكون جرس إنذار للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة".