الأمم المتحدة تعلن عن "عدد هائل" للنازحين من لبنان منذ بدء الحرب

شفق نيوز/ أكدت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، في منشور عبر منصة أكس، لمكتبها في جنيف، أن 1.4 مليون شخص في لبنان اضطروا للنزوح من ديارهم؛ بسبب الهجمات الإسرائيلية الكثيفة.

وأشارت إلى أن "الأمن الغذائي في لبنان يزداد سوءاً بسبب الهجمات القاتلة.. قُتل أكثر من 3 آلاف و100 شخص هناك، كما نزح 1.4 مليون شخص من دياره".

ولفتت إلى أن موارد المساعدات غير كافية في لبنان، وأن الكثير من الناس بحاجة إلى مساعدات عاجلة، بحسب وكالة "الأناضول".

ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، صعّدت إسرائيل هجماتها على لبنان؛ ما تسبب بدمار ونزوح كبيرين.

ولم تقدم السلطات اللبنانية حتى الآن تقديرا دقيقا لحجم الدمار في لبنان والأموال التي ستتطلبها عملية إعادة البناء.

وفي وقت سابق، قال ناصر السعيدي، وزير الاقتصاد الأسبق، إن القصف الإسرائيلي تسبب بأضرار سيتكلف إصلاحها 25 مليار دولار.

وقالت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المقيمة في لبنان، بليرتا أليكو، إن الأضرار سيكون لها تأثير على المدى البعيد وستشمل "خسارة كبيرة في رأس المال"، بما في ذلك قدرة لبنان على توفير احتياجاته الغذائية على المدى الطويل.

وأضافت: "أنا لا أتحدث عما هو مطلوب على المدى القريب، في الشهر المقبل - أتحدث عن التأثير في موسم الحصاد الذي سيحدث في الجنوب والشرق.. إنهما مهمان جدا للبلاد".