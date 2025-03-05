الأمم المتحدة: امدادات الغذاء في غزة تكفي لاسبوعين فقط

شفق نيوز/ أعلن "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن لديه ما يكفي من إمدادات الغذاء في قطاع غزة لإبقاء المطابخ العامة والمخابز مفتوحة لمدة تقل عن أسبوعين، بعد أن أوقفت إسرائيل دخول الأغذية والوقود والأدوية والإمدادات الأخرى إلى القطاع.

يأتي هذا في سياق الحصار الاسرائيلي الذي فُرض خلال عطلة نهاية الأسبوع، والذي يهدف إلى الضغط على حركة حماس لقبول ترتيب بديل لوقف إطلاق النار، بعد مرور ستة أسابيع على الهدنة الهشة بين الطرفين.

وكانت إسرائيل قد سمحت بزيادة المساعدات الانسانية خلال الأسابيع الستة الأولى من وقف اطلاق النار، لكن "برنامج الأغذية العالمي" أشار اليوم إلى أن مخزونه من الإمدادات قد انخفض بشكل كبير، حيث أعطى الأولوية لتوزيع الغذاء على السكان.

كما حذر من أن مخزونات الوقود ستكفي لبضعة أسابيع فقط.