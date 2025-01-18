الأمطار تغرق الأستراليين في الظلام‎

شفق نيوز/ انقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأشخاص في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم السبت، بعد أن جلب نظام ضغط منخفض رياحا مدمرة وأمطارا غزيرة؛ ما أثار تحذيرات من حدوث فيضانات.

وبحسب وكالة "رويترز"، قالت شركة الكهرباء (أوسجريد)، إن الكهرباء انقطعت عن نحو 28 ألف شخص في سيدني، عاصمة الولاية وأكبر مدينة في استراليا، كما انقطعت الكهرباء عن 15 ألف شخص في مدينة نيوكاسل القريبة ومنطقة هانتر.

وأكد جهاز خدمات الطوارئ بالولاية على موقعه الإلكتروني، أنه تلقى2825 اتصالا طلبا للمساعدة منذ أمس الجمعة، معظمها يتعلق بأشجار متساقطة وممتلكات تضررت بسبب الرياح.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد إن تحذيرات من الفيضانات والرياح المدمرة والأمطار الغزيرة صدرت في العديد من أجزاء الولاية، مضيفة أن من المحتمل أن تهب رياح تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة فوق المناطق الجبلية.

ولفتت وسائل إعلام محلية إلى أن هذه التحذيرات تأتي بعد أن تسببت العواصف في الأسبوع الماضي في سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء وتركت 200 ألف شخص دون كهرباء في نيو ساوث ويلز.