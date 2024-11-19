الإمارات تعلن إلغاء الرحلات إلى بغداد حتى نهاية الشهر

شفق نيوز/ أعلنت شركة "طيران الإمارات"، يوم الثلاثاء، أنها قررت إلغاء الرحلات من العاصمة العراقية بغداد وإليها حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وأضافت الشركة في بيان لها، أنها قررت استمرار إلغاء الرحلات من وإلى بيروت حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، وفقا لـ"رويترز".

وعلقت وسائل إعلام خليجية على القرار وقالت، إن المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط دفعت شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب المجالات الجوية التي تنطوي على مخاطر.