الإمارات تعلن القبض على متورطين بمقتل الحاخام الإسرائيلي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، القبض على 3 أشخاص بتهمة قتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان وهو من أصل مولدوفي.

وذكرت الداخلية الإماراتية في بيان نشرته في حسابها على منصة "إكس"، أن "السلطات الإماراتية المختصة تمكنت في وقت قياسي من إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل شخص مقيم في الدولة يدعى تسفي كوغان يحمل الجنسية المولدوفية بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل فيها إلى دولة الإمارات، وعددهم ثلاثة أشخاص، مؤكدة القدرة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره".

وأضافت الوزارة في بيانها: "بعد أن تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن إختفائه تم تشكيل فريق بحث وتحرٍّ، وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، حيث تم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كافة ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات".

وأكدت أن "جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية استقرار المجتمع والحرص على استدامة أعلى درجات الأمن والأمان التي ترسخت منذ تأسيس الدولة".

وحذرت الوزارة، من أنها "ستستخدم كافة السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه".

واختتمت الداخلية الإماراتية بيانها بالتأكيد على "استعدادها التام لاتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لضمان حماية مكتسبات التعايش المشترك والسلم الاجتماعي وفقا للقوانين والأنظمة المرعية".

وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الجهات الاستخباراتية والأمنية في الإمارات عثرت على جثة الحاخام المفقود تسفي كوغان، واعتبر الحادث "إرهابا إجراميا معاديا للسامية".

وصباح الأحد، تم العثور على سيارة تسفي كوغان المفقود والذي قالت الإمارات أنه مولدوفي الجنسية، فيما قالت تل أبيب أنه إسرائيلي، وهي خالية، و"يشتبه في أنه قُتل على يد مجموعة مرتبطة بإيران"، بحسب صحيفة "معاريف".

وقد خدم كوغان في الجيش الإسرائيلي كمقاتل في لواء "جفعاتي"، وهو أحد مساعدي الحاخام ليفي دوخمان، الحاخام الرئيسي للجالية اليهودية في البلاد. حسب ما تناقلته مختلف الصحف والمواقع الإخبارية الإسرائيلية.

وقال أفراد عائلته إنه اتصل بهم آخر مرة يوم الأربعاء الماضي، حسب ما ذكره "الموساد".

كما شوهد آخر مرة في دبي، ظهر يوم الخميس، ولم يحضر الاجتماعات المقررة التي كان يعقدها خلال النهار، وبعد تغيبه عن السمع اتصلت زوجته بـ"الحباد" الذي اتصل بدوره بالسلطات وجرى التحقق من الحادث.

وكانت وسائل اعلام إسرائيلية قد كشفت، مساء السبت، عن احتمال تورط خلية أوزبكية تعمل بتوجيه من إيران في الحادث.

وبدأت الشكوك في عملية اختطاف بعد العثور على سيارة الحاخام في مدينة العين، ما اعتُبر مؤشراً على تتبع تحركاته منذ مغادرته دبي، حيث اختفى أثناء إشرافه على إجراءات الحلال (كوشير) في متجر محلي.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه بهم من جنسية أوزبكية فروا لاحقا إلى تركيا، مع وجود أدلة على تورط إيران في توجيه العملية.

وكان جهاز الموساد قد تولى التحقيق في القضية فور إبلاغ زوجة كوغان عن عدم حضوره للقاءاته المجدولة وانقطاع الاتصال به.

يُذكر أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي كان قد أصدر تحذيرا من المستوى الثالث للسفر إلى الإمارات، داعياً إلى تجنب السفر غير الضروري واتخاذ تدابير احترازية مشددة للمقيمين هناك.