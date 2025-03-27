الإمارات تتجه لوضع موطئ قدم في القطب الشمالي

شفق نيوز/ أعلن رئيس قسم الشؤون الاقتصادية في سفارة الإمارات لدى روسيا، أحمد حسن الشحي أن الإمارات ترغب في ترسيخ وجودها في منطقة القطب الشمالي، الأمر الذي يمكن أن يستهدف تنفيذ مهام بحثية.

وقال الشحي خلال المنتدى الدولي للقطب الشمالي: "مهامنا على المستوى الدولي هي دراسة الأمراض، وتعزيز التعاون في مجال حماية المناخ والبيئة، وتطوير رأس المال العلمي والبحثي".

وبحسب قوله فإن تنفيذ هذه الأهداف يعني "إقامة وجود فعلي في القطب الشمالي"ز

ويقام المنتدى الدولي السادس للقطب الشمالي "القطب الشمالي - منطقة الحوار" لأول مرة في مقاطعة مورمانسك، ويعد المنتدى منصة لمناقشة القضايا الحالية المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لأراضي القطب الشمالي، وصياغة آليات متعددة المستويات ومتعددة الأطراف من أجل التنمية الفعالة لإمكانات الموارد الهائلة في منطقة القطب الشمالي، وكان أحد المواضيع الرئيسية للمنتدى هو تطوير طريق بحر الشمال بمناسبة الذكرى السنوية الـ500 لتأسيسه.