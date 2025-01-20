الإفراج عن 90 سجينا فلسطينيا من سجن عوفر الإسرائيلي

شفق نيوز/ أفرجت اسرائيل عن الدفعة الأولى من الأسيرات الفلسطينيات والأطفال من سجن عوفر العسكري ضمن عملية التبادل بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت هيئة السجون الإسرائيلية إنه تم إطلاق سراح 90 سجينا فلسطينيا.

وكان بيان صادر عن مكتب الأسرى التابع لحماس قد قال إن "عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون عوفر أظهرت أن هناك نقصا في أسيرة".

وأضاف البيان أنه "يجري التواصل مع الوسطاء والصليب الأحمر لإلزام الاحتلال بقائمة الأسرى المتفق عليها".

وينصّ اتفاق الهدنة الذي بدأ سريانه الأحد بين إسرائيل وحماس على أن تطلق إسرائيل سراح أكثر من 230 فلسطينيا ممن يقضون في سجونها أحكاما بالمؤبّد.

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى صفقة تبادل تُفرج بموجبها حماس عن 33 رهينة تحتجزهم في غزة مقابل إطلاق إسرائيل سراح نحو 1900 معتقل فلسطيني، بينهم 734 معتقلا نشرت الدولة العبرية الأحد أسماءهم.

وهؤلاء المعتقلون سيفرج عنهم خلال المرحلة الأولى من الاتفاق الذي توسّطت فيه قطر والولايات المتحدة ومصر، لإنهاء الحرب المتواصلة منذ 15 شهرا في القطاع.

وبحسب القائمة الاسمية التي نشرتها إسرائيل الأحد، فإن أكثر من 230 من هؤلاء المعتقلين الفلسطينيين محكومون بالسجن المؤبد لارتكابهم، أو مشاركتهم، في هجمات أو تفجيرات أسفرت عن مقتل إسرائيليين، وبالتالي سيتم إبعادهم بصورة دائمة.

ويشمل الاتفاق أيضا بنودا تتيح تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإرساء الأسس لوقف دائم لإطلاق النار.