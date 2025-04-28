الأغذية العالمي يعفي ثلث موظفيه حول العالم بسبب تمويلات أمريكا المتوقفة

شفق نيوز/ أعلن برنامج الأغذية العالمي، يوم الاثنين، بحسب رسالة إلكترونية، عن خفض عدد موظفيه حول العالم بما يتراوح بين 25 و30%، بعد تراجع تمويل المنظمة الدولية.

وقالت الرسالة: "خلصنا إلى أن على برنامج الأغذية العالمي، أن يخفض قوته العاملة العالمية ما بين 25 و30% ما قد يؤثر على ما يصل إلى 6 آلاف وظيفة مع الاستعدادات لـ2026".

وقالت الرسالة إن "توقعاتنا الحالية لتمويل المانحين في 2025 هي 6.4 مليارات دولار أمريكي، ما يمثل انخفاضاً بـ40% مقارنة مع العام الماضي. وما نزال نشعر بالقلق من غياب مؤشرات على تحسن في الوضع".

وأشارت إلى أن "هذا التحول الهيكلي الضروري للحفاظ على الموارد لدعم العمليات الحيوية، سيؤثر على كل المناطق الجغرافية والأقسام والمستويات في المنظمة".

قبل التخفيضات، كان البرنامج الأغذية العالمي الذي تأسس في 1961 يوظف 23 ألف موظف في 120 دولة، وفقاً لموقعه الإلكتروني.

وأضاف البرنامج "حجم تخفيضات القوة العاملة المطلوبة هو خبر يصعب قوله بل يصعب سماعه. ومع ذلك، فهو القرار الضروري والمسؤول بالنظر إلى توقعات التمويل الهشة لدينا".

وألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 83% من الميزانية المخصصة لبرامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي كانت تُخصص لها وحدها ميزانية سنوية بـ42.8 مليار دولار أي 42% من المساعدات الإنسانية الموزعة عالمياً.