الإعلام الإسرائيلي يكشف إصابة غرفة نوم نتنياهو بمسيرة حزب الله.. صور

شفق نيوز/ نشرت "القناة 12" العبرية، يوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن استهداف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا بطائرة مسيّرة.

ونشرت القناة كذلك صورا توثق الأضرار التي لحقت بمنزل نتنياهو جراء مهاجمته بطائرة مسيّرة.

وقالت إن الطائرة المسيّرة التي أطلقها "حزب الله" تسببت في حدوث أضرار في أحد جوانب المنزل لكنها لم تخترق المبنى.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أن الطائرة بدون طيار التي ضربت منزل نتنياهو السبت الماضي أصابت نافذة غرفة نوم نتنياهو بشكل دقيق.

هذا وأوضحت "القناة 12" أنه تم إطلاق 3 طائرات مسيّرة من جنوب لبنان نحو شمال إسرائيل، مؤكدة أنه تم اعتراض اثنتين من تلك المسيّرات.

وبحسب القناة العبرية انقطع الاتصال بالمسيّرة الثالثة أثناء مطاردتها واختفت من شاشات الرادار قبل أن تصيب المبنى.

وكشف تحليل الصور أن المسيّرة التي ضربت قيسارية من طراز "زياد 107" وتشبه التي استهدفت معسكر لواء جولاني الأسبوع الماضي وأسفرت عن مقتل 4 جنود إسرائيليين.

وأشارت "القناة 12" إلى أنه من الصعب رصد هذا الطراز من المسيّرات عبر الرادارات بسبب تصميم هيكلها ومدى ارتفاع مستوى طيرانها.

وفي السياق أكد المصدر ذاته أن الطائرة المسيّرة أصابت بشكل مباشر منزل نتنياهو الخاص الذي لم يكن هو وزوجته داخله لحظة الهجوم.

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، مسؤوليته "الكاملة" عن الهجوم الذي استهدف قبل أيام مقر إقامة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا شمال تل أبيب.