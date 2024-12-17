الإعلام العبري: تحرك عسكري إسرائيلي "كبير وقريب" ضد الحوثيين

شفق نيوز/ أفادت تقارير إعلامية عبرية بأن إسرائيل تستعد لتنفيذ تحرك عسكري وشيك وواسع النطاق ضد الحوثيين، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد التهديدات في المنطقة.

ونقلت صحيفة "جيروسالم بوست" عن مصادر إسرائيلية، إن الحكومة "نفد صبرها" مع جماعة الحوثي في اليمن، وقد تنفذ تحركا عسكريا "في وقت قريب جدا".

وقالت الصحيفة، إنه من المرجح أن ترد إسرائيل على الحوثيين في اليمن في الأسابيع المقبلة، وفقا لمعلومات حصلت عليها، في أعقاب هجوم صاروخي بالستي آخر شنه الحوثي.

وأعلن الجيش الاسرائيلي اعتراضه صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون، أمس الإثنين، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار وسط إسرائيل.

وفي 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل سترد على الهجوم الصاروخي البالستي الذي أطلقه الحوثيون في اليوم السابق ومتى.

لكن لم تكن هناك أي علامات على الإطلاق على رد فعل إسرائيلي وقتها، لعدة أسباب وفق الصحيفة، الأول هو أنه لم يقتل أو يجرح أحد، والثاني أن إسرائيل كانت قد توصلت مؤخرا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني، والثالث أن إسرائيل كانت تأمل في التوصل إلى اتفاق مع حماس أيضا، والرابع أن مساحة اليمن تزيد على 1800 كيلومتر.

ولو لم يقم اليمن بالهجوم مرة أخرى بعد الأول من ديسمبر، لربما اختارت إسرائيل عدم الرد على الإطلاق، وفقا لـ"يديعوت أحرونوت".

لكن مصادر"جيروسالم بوست" أشارت إلى "نفاد صبر إسرائيل مع الحوثيين".

وبدأ الحوثيون قبل أكثر من عام هجماتهم على إسرائيل والسفن المرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن، ردا على حرب غزة المستمرة منذ أكتوبر 2023.

وفي 29 سبتمبر/ ايلول الماضي، شن الجيش الإسرائيلي ضربة واسعة النطاق ضد الحوثيين، تجاوزت إلى حد كبير الضربة الضخمة على الحديدة في يوليو السابق.

ومع فشل الجهود الأميركية لوقف هجمات الحوثي على إسرائيل، أكدت الصحيفة الإسرائيلية أن الوقت بات "أقرب مما مضى"، لتنفيذ عملية عسكرية شاملة على الحوثي في اليمن.