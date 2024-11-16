الأصغر في تاريخه.. ترامب يُعيّن كارولين ليفيت متحدثة باسم البيت الأبيض

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أنه عيّن كارولين ليفيت (27 عاما) متحدثةً باسم البيت الأبيض.

وبالتالي ستصبح ليفيت التي كانت متحدثة باسم حملة المرشح الجمهوري (78 عاما)، الوجه الجديد الناطق باسم السلطة التنفيذية الأميركية.

وستكون ليفيت، المتحدثة الرسمية حاليا في الفترة الانتقالية لترامب، أصغر متحدثة باسم البيت الأبيض في التاريخ. وفي السابق، كان هذا اللقب يحمله رونالد زيجلر، الذي كان عمره (29 عاما) عندما تولى هذا المنصب في عام 1969 في إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون.

وقال ترامب في بيان "كارولين ذكية وصلبة وأثبتت قدرتها على التواصل بشكل فعال جدا".

ويتطلب هذا المنصب الاستراتيجي الإجابة عن أسئلة الصحافة أمام الكاميرا بشكل شبه يومي.

وأضاف ترامب أن ليفيت "أدت عملا استثنائيا بصفتها متحدثة وطنية لحملتي التاريخية، ويسرني أن أعلن أنها ستكون متحدثة باسم البيت الأبيض".

وتابع أن ليفيت "ستتميز على المنصة وتساعدنا في إيصال رسالتنا إلى الشعب الأميركي لجعل أميركا أمة عظيمة مجددا".

في الكونغرس، عملت ليفيت مسؤولة عن الاتصالات لدى إليز ستيفانيك (40 عاما) وهي نائبة عن ولاية نيويورك رشحها ترامب لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

في 2022 أجرت ليفيت حملة في إطار الانتخابات النيابية أملا منها بأن تصبح نائبة عن ولاية نيو هامبشر لكنها خسرت.

وقالت في بودكاست على قناة "فوكس نيوز" المحافظة نشر الجمعة "لم أنشأ في عائلة سياسية. على غرار معظم الأميركيين، نشأت في عائلة من رجال الأعمال من الطبقة المتوسطة هنا في ولايتي نيو هامبشر. لقد انخرطتُ بالسياسة في الجامعة".

وفي وقت سابق كان الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد ذكر أنه اختار ستيفن تشيونغ مديراً للاتصالات بالبيت الأبيض، والذي كان مديراً للاتصالات خلال حملة ترامب الانتخابية.

وأعلن أيضاً أن سيرجيو جور سيتولى منصب مدير مكتب شؤون الموظفين بالرئاسة.

وقال ترامب في بيان: "كان ستيفن تشيونغ وسيرجيو جور مستشارين محل ثقة منذ حملتي الرئاسية الأولى في عام 2016، واستمرا في الدفاع عن مبادئ أميركا أولاً طوال فترة ولايتي الأولى، وصولاً إلى انتصارنا التاريخي في عام 2024".

وتابع: "أنا سعيد للغاية لانضمامهما إلى البيت الأبيض بينما نجعل أميركا عظيمة مرة أخرى!".

وشغل تشيونغ منصب مدير الاستجابة الاستراتيجية خلال فترة ولاية ترامب الأولى في منصبه.

من جهته، كان جور الرئيس التنفيذي لشركة Winning Team Publishing، بينما كان يدير أيضاً لجنة العمل السياسي المؤيدة لترامب، Right For America.