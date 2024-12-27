الأسايش تطيح بـ 4 من عناصر داعش في دير الزور

شفق نيوز/ نفذت قوى الأمن الداخلي الكوردية "الأسايش"، عملية أمنية في بلدة الجنينة بريف دير الزور الغربي، أسفرت عن اعتقال أربعة عناصر من خلايا تنظيم .

ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن العملية التي تمت بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، أسفرت أيضا عن العثور بحوزة المعتقلين على كميات من الأسلحة والذخائر، وتم اقتيادهم إلى جهة أمنية للتحقيق.

وأشارت المعلومات إلى أن هؤلاء العناصر كانوا قد تسللوا إلى البلدة قادمين من مناطق غرب الفرات، حيث تنشط خلايا التنظيم.

وفي سياق متصل، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان في 22 الشهر الجاري، سلسلة من العمليات الأمنية في مدينة الرقة، نفذتها قوات "الأسايش" بدعم من التحالف الدولي.

وشملت العمليات عدة أحياء في المدينة، وأسفرت عن اعتقال 18 شخصاً من خلايا التنظيم.

وجاءت هذه التحركات الأمنية على خلفية رصد تحركات مشبوهة للتنظيم في المنطقة، حيث حاول استغلال الأوضاع الأمنية والفوضى لتعزيز نفوذه.