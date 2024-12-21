الأزهر: حادثة الكريسماس في ألمانيا جريمة نكراء

شفق نيوز/ أصدر الجامع الأزهر، يوم السبت، بيانا دان فيه حادث الدهس المروع الذي وقع في أحد أسواق عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ في ألمانيا، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقال في بيان له: "يدين الأزهر الشريف حادث الدهس المروع الذي وقع في سوق بمدينة ‏‏"ماغديبورغ" الألمانية، وأسفر في حصيلته الأولية عن مقتل 11 شخصا وإصابة ‏العشرات".

وأكد "الأزهر" أن "الاعتداء على الآمنين وترويعهم أيا كان دينهم أو معتقدهم ‏جريمة نكراء، وخروج عن كل التعاليم الدينية والقيم الإنسانية والأخلاقية، التي جاءت لتحفظ الدماء وتبني ‏جسور التعايش بين البشر، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الدولية للقضاء على الفكر المتطرف ‏واقتلاعه من منابعه، وتعزيز الجهود الرامية إلى نشر قيم التسامح والسلام والأخوة الإنسانية".

‏وتقدم الأزهر الشريف بـ"خالص العزاء وصادق المواساة لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل ‏للمصابين".

ويُعتبر الأزهر الشريف مرجعية دينية إسلامية كبرى، خاصة في العالم السني، تأسس عام 970 ميلادية في القاهرة.