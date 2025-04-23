الأردن يقرر إغلاق جميع مكاتب "جماعة الإخوان المسلمين"

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، يوم الأربعاء، حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة في المملكة وإغلاق جميع مكاتبها، ومصادرة ممتلكاتها.

وقال الفراية، خلال مؤتمر صحفي، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "التحقيقات الأمنية كشفت عن تورط عناصر من الجماعة في نشاطات تهدف إلى زعزعة الأمن الوطني، منها تخزين متفجرات وأسلحة داخل الأحياء السكنية، والتخطيط لاستهداف مواقع حساسة في البلاد".

وأضاف أن "السلطات لن تسمح بأي نشاط يمس أمن الأردن"، مشيراً إلى أن "من ثبت انتماؤهم للجماعة سيخضعون للمساءلة القانونية، وأن الانضمام إلى الجماعة أصبح فعلاً محظوراً بموجب القانون".

وفي السياق ذاته، كانت دائرة المخابرات العامة قد أعلنت في وقت سابق عن إحباط مخططات تهدف إلى إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة، مشيرة إلى أن التحقيقات الاستخبارية الدقيقة منذ عام 2021 أسفرت عن اعتقال 16 متهماً تورطوا في تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة، وحيازة متفجرات وأسلحة نارية.

وأكدت المخابرات، في وقتها، أن القضايا أحيلت إلى محكمة أمن الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية، في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل البرلمان الأردني لحل جبهة العمل الإسلامي المرتبطة بجماعة الإخوان، بعد ورود أسماء تابعة لها في اعترافات أفراد الخلية الموقوفة.