الأردن ومصر ينقلان بيوتاً جاهزة لسكان غزة.. فيديو

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الأربعاء، إرسال بيوت جاهزة إلى قطاع غزة، بهدف توفير مأوى للأسر المتضررة جراء الأوضاع الحالية.

وقالت الهيئة إنها تعمل على إرسال البيوت الجاهزة (الكرفانات) بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية.

وأكدت أن هذه المبادرة تأتي استمرارا للدعم الأردني بقيادة الملك عبدالله الثاني، الذي يحرص على الوقوف إلى جانب الأشقاء في غزة خلال هذه الظروف الصعبة، وفقا للهيئة.

يأتي هذا بعد يوم من نشر وسائل إعلام مصرية مقاطع فيديو لدخول معدات هندسية تستخدم في إزالة الركام إلى قطاع غزة.

ونشرت وسائل إعلام مصرية، الثلاثاء، مقاطع فيديو لدخول معدات هندسية تستخدم في إزالة الركام إلى قطاع غزة، وذلك بعد أيام من اصطفافها أمام معبر رفح البري.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، السبت، عدم السماح بإدخال المنازل المتنقلة (كرفانات) وآليات هندسية إلى قطاع غزة، وفق هيئة البث الإسرائيلية، في وقت ينتظر فيه الفلسطينيون في القطاع دخول المساكن المؤقتة لتحسين أوضاعهم المعيشية.