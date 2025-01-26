الأردن ترد على ترامب: نرفض نقل سكان غزة إلى المملكة

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، يوم الأحد، رفض بلاده مقترحاً للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بنقل سكان غزة إلى المملكة ومصر.

وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع سيغريد كاغ، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار في غزة، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "حل القضية الفلسطينية هو في فلسطين وأن الاردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين (..) ثوابتنا في المملكة واضحة ولن تتغير وهو تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ورفض التهجير".

وأضاف الصفدي، "نحن في المملكة نتطلع إلى العمل مع الإدارة الأميركية الجديدة والرئيس دونالد ترامب كان واضحا في قوله إنه يريد تحقيق السلام في المنطقة لذلك نحن شركاء، فالسلام الذي تستحقه المنطقة الذي يضمن الاستقرار هو السلام الذي تقبله الشعوب والذي يلبي تحديدا حق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة على ترابه الوطني الفلسطيني".

وتابع الصفدي، "نحن كلنا نريد تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وإن طريق هذا الأمن والاستقرار يأتي من خلال تلبية حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بدولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، لتعيش بأمن وأمان إلى جانب إسرائيل وفق مبدأ حل الدولتين واستنادا للقانون الدولي".

هذا وقال ترامب، يوم أمس السبت، للصحفيين، "أود أن تستقبل مصر أشخاصا، أود أن يستقبل الأردن أشخاصاً".

وتابع ترامب، "نتحدث على الأرجح عن مليون ونصف مليون شخص. ونحن بكل بساطة ننظف المنطقة بالكامل، كما تعلمون على مر القرون، شهدت هذه المنطقة نزاعات عديدة، لا أعرف ولكن يجب أن يحصل أمر ما".

كما أوضح ترامب، أيضاً "أفضّل التواصل مع عدد من الدول العربية وبناء مساكن في مكان مختلف حيث قد يكون بإمكانهم العيش بسلام"، مشيرا إلى أن نقل سكان غزة قد يكون "مؤقتا أو طويل الأجل".

ونزح معظم سكان غزة، البالغ عددهم 2.4 مليون شخص، مرات عدة أحيانا، من جراء الحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.