"الأربعاء الأخير" في إيران يودي إلى مقتل 19 وإصابة أكثر من 4700

شفق نيوز/ شهدت إيران سقوط العشرات من القتلى والمصابين جراء احتفالات "الأربعاء الأخير"، فيما أكدت مصادر أن الاحتفالات أسفرت عن مقتل 19 شخصاً وإصابة 4739، وفق ما أفادت به وكالة "مهر" للأنباء.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإيرانية قوله: "بلغ إجمالي المصابين منذ بداية الشهر الحالي وحتى يوم أمس 5568 شخصًا، بينهم 338 حالة بتر أحد الأطراف، و1557 إصابة في العين، و1531 حالة حروق".

وتشهد إيران سنوياً في الأربعاء الأخير من السنة الفارسية احتفالات تُعرف باسم "جهارشنبه سوري"، تتخللها ألعاب نارية ومفرقعات خطيرة، ما يؤدي إلى وقوع إصابات ووفيات رغم التحذيرات الرسمية المتكررة.

من جانبها، أعربت السلطات الإيرانية عن قلقها من تزايد عدد الضحايا، مشددة على ضرورة توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الحوادث المميتة التي ترافق هذه الاحتفالات التقليدية.