الإدارة السورية الجديدة: سنعيد النظر بالاتفاقيات المائية مع العراق

شفق نيوز/ كشف وزير الموارد المائية في الإدارة السورية الجديدة أحمد أبو زيد، يوم الأربعاء، عن امكانية إعادة النظر بالاتفاقيات المائية مع العديد من الدول بينهم العراق.

وقال أبو زيد في حوار تلفزيوني، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "العقوبات الدولية تؤثر على القطاع المائي والقطاعات الأخرى"، مشيراً إلى "مسألة إعادة النظر في الاتفاقيات المائية مع الدول المجاورة مثل الأردن والعراق ولبنان وتركيا بما يحقق الفوائد للجميع ويحقق الأمن المائي لسوريا ولدول الجوار".

وتابع أبو زيد، قائلاً إن "الإدارة السورية الجديدة تعتزم إعادة المصادر المائية لتصرفها عبر الجلوس مع الجهات المعنية وتحقيق اتفاقيات من شأنها إنصاف الجميع".

وأشار أبو زيد، إلى "وجود نقص حاد في مصادر الطاقة الكهربائية التي تغذي مصادر المياه، إضافة إلى معاناة المحطات من نقص حاد في التجهيزات الميكانيكية والتجهيزات الكهربائية اللازم لتشغيل هذه المحطات".

وأضاف أبو زيد، أن "هناك نقصاً حاداً في المواد بالمستودعات وهي المواد اللازمة لإجراء عمليات الصيانة اللازمة لهذه المحطات والشبكات بما يضمن تحسين وتقديم خدمة مياه الشرب".