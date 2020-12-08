الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ترفع مقترحاً لتعديل ميثاقها

شفق نيوز/ أعلن الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا عبد حامد المهباش، اليوم الثلاثاء، عن رفع مقترح لتعديل وصياغة ميثاقها بما يتوافق مع مخرجات المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات.

وقال المهباش، في تصريح للموقع الرسمي للإدارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الإدارة الذاتية رفعت مقترحاً للمجلس العام لديها من أجل تشكيل لجنة تقوم بـ "إعادة وتعديل وصياغة ميثاق الإدارة الذاتية بما يتناسب مع مخرجات المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات".

وكان مجلس سوريا الديمقراطية قد عقد في الـ 25 من تشرين الثاني المنصرم "المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات" في مدينة الحسكة وأعلن جملة من التوصيات أهمها إعادة هيكلية النظام الإداري لتخفيف البيروقراطية.