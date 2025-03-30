الإدارة الذاتية الكوردية تهاجم الحكومة السورية: لن ننفذ قراراتها

شفق نيوز/ اعتبرت الإدارة الذاتية الكوردية في سوريا، يوم الأحد، أن الحكومة السورية الجديدة "لا تمثل التنوع في البلاد"، مبينة أنها لن تكون "معنية" بتنفيذ قراراتها.

ورأت الإدارة الذاتية في بيان أن الحكومة الجديدة التي تضمّ وزيرا كورديا واحدا من بين 23 وزيرا "تشابهت بشكل كبير مع سابقتها، من حيث عدم أخذ التنوع في سوريا بعين الاعتبار، ومواصلة إحكام طرف واحد السيطرة عليها" وفق تعبيرها.

وأضافت أن "أيَّة حكومة لا تعبر عن التنوع والتعدد الموجود في سوريا، لن تستطيع إدارة البلاد بشكل سليم (...) ولن نكون معنيين بتطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة عنها".