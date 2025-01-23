الإدارة الذاتية الكوردية تفسح للسوريين في مخيم الهول مجال العودة لمناطقهم

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة الذاتية الكوردية في شمال شرق سوريا، يوم الخميس، عن إفساح المجال للنازحين السوريين المقيمين في مخيم الهول شرقي الحسكة بالعودة الطوعية إلى أماكن إقامتهم الأصلية.

ودعت الإدارة، المجتمع الدولي لتأمين عودة آمنة لسكان مناطق عفرين ورأس العين وتل أبيض الخاضعة لسيطرة الفصائل السورية الموالية لتركيا شمالي البلاد.

وقالت هيئة الشؤون الاجتماعية والكادحين بالإدارة الذاتية في بيان رسمي إنه مع سقوط نظام الأسد دخلت سوريا مرحلة جديدة، وباتت بعض الملفات الإنسانية تفرض نفسها ومن بينها تلك التي كانت تشكل عبئا ثقيلا على كاهل الإدارة وهو ملف النازحين واللاجئين.

وأضاف البيان أن "العوائل السورية التي كانت تقيم في مخيم الهول كانت تخشى العودة بسبب وجود نظام الأسد، ومع سقوطه لم يعد هناك داع للخوف، وسنقوم بتقديم كافة التسهيلات وتأمين رحلات للعوائل الراغبة بالعودة الطوعية إلى مدنهم وقراهم في عموم البلاد".

ودعت الإدارة الذاتية أيضا "المنظمات الدولية المعنية بالشؤون الإنسانية إلى تقديم العون والمساعدة للمواطنين السوريين الذين نزحوا إلى مناطق شمال شرق سوريا بسبب الحرب في البلاد، ويقيمون حاليا في مخيمات العريشة، والمحمودلي، وطويحينية، وأبو خشب".

وشددت على "ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي موقفا حازما تجاه قضية المهجرين قسرا من مناطق عفرين وتل أبيض ورأس العين شمالي سوريا، لتمكينهم من العودة الآمنة إلى مناطقهم الخاضعة لسيطرة الفصائل السورية المدعومة من أنقرة مع ضمانات أممية تحميهم وتؤمن عودتهم"، وفق البيان.

ويأوي مخيم الهول على الحدود السورية العراقية قرابة 39 ألف شخص بينهم نحو 16 ألف من النازحين السوريين وقرابة 6 آلاف شخص من عائلات مسلحي داعش الأجانب.