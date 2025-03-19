الأحد المقبل.. جدة تستضيف محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

شفق نيوز/ كشف ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، عن استضافة السعودية المحادثات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا الأحد المقبل في مدينة جدة.

وقال ويتكوف، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الشيطان يكمن في التفاصيل، لدينا فريق سيتوجه إلى السعودية بقيادة مستشار الأمن القومي مايك والتس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، لتحديد تفاصيل الاتفاق".

وجاء هذا الإعلان بعد مكالمة هاتفية مطوّلة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، استمرت لأكثر من ساعة ونصف، تناولت سبل تحقيق السلام في أوكرانيا.

وأكد البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيسين اتفقا على ضرورة وقف إطلاق النار، مشددين على أهمية إنهاء الصراع بسلام دائم، وأن الأموال والموارد التي استُنزفت في الحرب كان من الأفضل توجيهها لخدمة الشعوب.

وأشار البيان إلى أن وقف إطلاق النار سيبدأ من البنية التحتية للطاقة والمرافق الحيوية، إلى جانب التفاوض بشأن هدنة بحرية في البحر الأسود، وذلك كخطوات أولية نحو تحقيق السلام.

من جانبه، أعلن الكرملين أن بوتين وافق على مبادرة ترامب لوقف متبادل للهجمات على البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يومًا، موجهاً الجيش الروسي بالالتزام بذلك، لكنه أشار إلى "التحديات" التي قد تواجه تنفيذ الاتفاق، متهماً أوكرانيا بعدم الجدية في التفاوض.

كما أبلغ بوتين نظيره الأميركي أن روسيا ستنفذ عملية تبادل أسرى مع أوكرانيا في 19 مارس، تشمل 175 أسيرًا من كل طرف، مع تقديم "بادرة حسن نية" عبر تسليم 23 جنديًا أوكرانيًا مصابًا بجروح خطيرة إلى كييف.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعمه لمبدأ هدنة لمدة 30 يومًا تشمل منشآت الطاقة، لكنه طالب بالحصول على "تفاصيل واضحة" من واشنطن، متهمًا موسكو بمحاولة استغلال الهدنة لإضعاف أوكرانيا.

ومن المقرر أن تستضيف جدة، الأحد المقبل، الجولة الجديدة من المفاوضات، وسط جهود دبلوماسية مكثفة للوصول إلى اتفاق يضع حدًا للصراع المستمر منذ أكثر من عامين.