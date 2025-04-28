اليوم.. فريق فني من وكالة الطاقة الذرية يجري محادثات في طهران

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الاثنين، أن فريقاً فنياً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل إلى طهران لإجراء مباحثات مع السلطات الإيرانية.

وقال بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن إيران متمسكة بثوابتها في المفاوضات"، موضحاً أن "استمرار التخصيب داخل البلاد ورفع العقوبات بشكل فعّال هما خطان أحمران لا يمكن تجاوزهُما".

وأضاف بقائي: "لن يتم الاتفاق على التفاصيل ما لم يتم احترام الإطار العام الذي وضعته إيران".

وأشار إلى أن مستوى المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن لا يزال على حاله كما تم الإعلان سابقاً، مبيناً أن تحديد مكان وزمان الاجتماع المقبل سيتم بالتنسيق بين إيران والولايات المتحدة وسلطنة عمان.

ويأتي وصول الفريق الفني في وقت تواصل فيه إيران استعداداتها للجولة المقبلة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، والتي من المقرر أن تُعقد السبت المقبل برعاية عمانية، وفقاً لتفاهمات مسقط.

من جانبه، أوضح النائب إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن "نائب وزير الخارجية مجيد تخت روانجي، أكد في إحاطة للّجنة أن إيران لم ولن تتفاوض حول خطوطها الحمراء، بما يشمل مواصلة تخصيب اليورانيوم وبرنامج الصواريخ الباليستية".

وكانت الجولة الثالثة من المحادثات قد جرت مؤخراً في مسقط، وجمعت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مع مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، بوساطة عمانية.