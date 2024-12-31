اليوم.. صنعاء تتعرض لـ12 غارة جوية "ليست إسرائيلية"

شفق نيوز/ تعرضت العاصمة اليمنية صنعاء، يوم الثلاثاء، لـ12 غارة جوية، فيما نفى الجيش الإسرائيلي علاقته بها.

وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، بشن 10 غارات على مجمع 22 مايو بمديرية الثورة، وغارتين على مجمع العرضي بمديرية الصافية في صنعاء.

ونفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تكون الغارات على صنعاء إسرائيلية.

وعلى مدار الأشهر الماضية، تعرضت مناطق متفرقة في اليمن لغارات أميركية وبريطانية وإسرائيلية، بينما شن الحوثيين هجمات على سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها في البحر الأحمر أو بحر العرب.

ومؤخرا ارتفعت وتيرة هجمات الحوثي على إسرائيل، وآخرها هجوم بصواريخ بالستية ليل الاثنين.