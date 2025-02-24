اليوم.. الاتحاد الأوروبي ينهي العقوبات على سوريا

شفق نيوز/ أعلنت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد سيرفع اليوم الاثنين، العقوبات عن سوريا في قطاعات المواصلات والطاقة والمصارف.

‎وكان دبلوماسيون أوروبيون، قاد أفادوا بوقت سابق بأن الاتحاد الأوروبي سيعلق العقوبات المفروضة على قطاعات البنوك والطاقة والنقل في سوريا يوم الاثنين، في محاولة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد بعد الإطاحة ببشار الأسد.

‎وتطالب دمشق الغرب بتخفيف العقوبات المفروضة على البلاد، لكن أوروبا والقوى الأخرى كانت مترددة في التحرك قبل إشارات واضحة من النظام الجديد بجدية إجراء انتقال شامل.

‎وتعد هذه الخطوة خطوة رسمية بعد أن توصل الاتحاد إلى اتفاق أولي الشهر الماضي لتعليق العقوبات في مجالات رئيسية.