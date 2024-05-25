اليوم .. اربع مواجهات في انطلاق الجولة الـ 31 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم السبت، مواجهات دوري نجوم العراق لكرة القدم باقامة اربع مباريات في بغداد ودهوك والنجف.

ويلاقي الشرطة المتحفز لتعزيز صدارته، ضيفه فريق القاسم عند الساعة السادسة عصرا على ملعب الشعب الدولي.

وفي نفس التوقيت يواجه فريق دهوك ضيفه فريق نفط البصرة، وتقام المباراة على ملعب دهوك.

بينما تقام مباراتان في الساعة الثامنة والنصف مساءً .

ويواجه فريق نفط الوسط على ملعب النجف الدولي ضيفه فريق الكرخ .

وأخيرا يستضيف فريق الكهرباء على ملعب الزوراء، فريق نادي الميناء في مباراة متكافئة بكل شيء فكلا الفريقين يتعادلان بالنقاط ولكل واحد منهما 32 نقطة .