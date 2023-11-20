الولايات المتحدة "واثقة": الدول العربية لن تستخدم سلاح النفط

شفق نيوز/ أكد كبير مستشاري الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة العالمي عاموس هوكستين، أن بلاده واثقة من أن الدول العربية لن تستخدم النفط كسلاح.

وقال هوكستين في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، إنه "بعد أن أصبح النفط سلعة، تم استخدامه كسلاح بين الحين والآخر. لذلك نحن دائما نشعر بالقلق بشأنه، ونعمل ضد حدوث ذلك، لكنني أعتقد أن هذا لم يحدث بعد".

وأشار إلى أن مستوى التعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج المنتجة للنفط، بما فيها العربية السعودية، كان "قويا للغاية" خلال العامين الماضيين.

وأشار كبير المستشارين إلى أن "التعاون والتنسيق بين المنتجين والمستهلكين للنفط، كان قويا للغاية خلال العامين الماضيين في محاولة لمنع وقوع صدمات بمجال الطاقة".

وبين هوكستين أن الدول العربية "تدرك جيدا" الموقف الأمريكي في هذا المجال. وأضاف أن واشنطن ودول الخليج لا تتفق دائما على بعض القضايا، لكن يمكنهم "العمل معا".

ورفض كبير المستشارين، التعليق على إمكانية تمديد تخفيضات إنتاج نفط أوبك+ والمفاوضات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والسعودية أو منتجي النفط الآخرين، لكنه شدد على وجود اتصالات منتظمة "بشأن مجموعة من القضايا".

المصدر: تاس - RT