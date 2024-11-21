الولايات المتحدة: إسرائيل تحقق أهدافها وتقترب من نهاية حربها مع "حزب الله"

شفق نيوز/ اعتبرت الحكومة الأمريكية أن إسرائيل حققت بعض الأهداف المهمة في حربها ضد حزب الله اللبناني وأن نهاية الحرب قد تكون قريبة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي في واشنطن: "ما رأيناه هو أن إسرائيل حققت عددا من الأهداف المهمة".

وأضاف ميلر: "لقد رأينا (إسرائيل)، على مدار الشهرين الماضيين، فعالة جدا في تطهير البنية التحتية لحزب الله بالقرب من الحدود، ولهذا السبب نعتقد أننا في المكان الذي يمكننا فيه التوصل إلى حل دبلوماسي الآن".

في غضون ذلك، وصل المبعوث الأمريكي آموس هوكستين إلى إسرائيل، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقا لتقارير إعلامية.

ومن المتوقع أن يقدم هوكستين، الذي جاء من بيروت، مسودة اتفاق أميركية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب المستمرة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وأفادت تقارير بأن حزب الله ينظر للمقترح الأميركي على أنه أساس للمفاوضات المستقبلية.

وأمس الأربعاء، قال هوكستين إن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله أحرزت تقدما إضافيا بعد مناقشات أجراها مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الذي يتفاوض نيابة عن حزب الله.

وأشار هوكستين إلى أن: "الاجتماع اليوم (الأربعاء) بني على الاجتماع الذي عقد بالأمس (الثلاثاء) وحقق تقدما إضافيا".

ووفقا لمصادر أمنية لبنانية، ينص المقترح الأميركي على أن توقف إسرائيل وحزب الله الأعمال القتالية لمدة 60 يوما في البداية.

وخلال هذه الفترة، من المقرر أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، وتنتشر القوات المسلحة اللبنانية على الحدود.

وإذا صمد وقف إطلاق النار، فإنه من المتوقع أن تعقد إسرائيل ولبنان بعد 60 يوما مفاوضات بشأن التنفيذ الكامل للقرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة منذ قبل 18 عاما.

ويعطي القرار السلطة الوحيدة للجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، الذي يبعد حوالي 30 كيلومترا عن الحدود الفعلية مع إسرائيل.