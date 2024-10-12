الولايات المتحدة تفرض عقوبات على "الأسطول الشبحي" الإيراني بسبب قصف إسرائيل

شفق نيوز/ أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أن العقوبات الجديدة على إيران بعد هجومها الصاروخي الأخير على إسرائيل، ستساعد في حرمانها من موارد الدعم لبرامجها الصاروخية.

وقال ساليفان في بيان للبيت الأبيض: "لقد تشاورنا منذ ذلك الهجوم، مع الحلفاء والشركاء، بما في ذلك المكالمة بين الرئيس (الأمريكي جو بايدن) ونظرائه في G7، واليوم أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية عن تدابير جديدة ومهمة لاستهداف تجارة الطاقة الإيرانية بشكل أكثر فعالية".

وأضاف: "تشمل التسميات الجديدة المشمولة بالعقوبات "الأسطول الشبحي" الذي يحمل النفط الإيراني غير المشروع إلى المشترين في جميع أنحاء العالم".

وقال: "ستساعد هذه التدابير في حرمان إيران بشكل أكبر من الموارد المالية المستخدمة لدعم برامجها الصاروخية وتقديم الدعم للجماعات الإرهابية التي تهدد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها".

واعتبر ساليفان أن الهجوم الإيراني بالصواريخ الباليستية بداية أكتوبر الجاري "استهدف أكثر مدن إسرائيل اكتظاظا بالسكان، تل أبيب، وكان من الممكن أن يقتل مئات إن لم يكن الآلاف من الأبرياء".

واعتبر أنه "لحسن الحظ، فشل الهجوم وأصبح غير فعّال بفضل عمل الجيش الأمريكي بالشراكة مع الجيش الإسرائيلي".