الهند: مقتل وإصابة 72 شخصاً بقصف باكستاني

‏‎شفق نيوز/ أعلنت الحكومة الهندية، يوم الخميس، مقتل 13 مدنيا وإصابة 59 آخرين جرّاء قصف باكستاني بالقذائف على البلاد.

وبحسب الحكومة الهندية، دارت ليل الأربعاء-الخميس اشتباكات بالمدفعية والأسلحة الرشاشة بين الهند وباكستان على طول خط الحدود الفاصل بين البلدين في منطقة كشمير التي يتنازعان السيادة عليها.

بدوره ذكر الجيش الهندي في بيان أن "ليل السابع إلى الثامن من مايو/ايار 2025، نفّذ الجيش الباكستاني قصفا غير مبرر بالأسلحة الخفيفة والمدفعية على طول خط السيطرة (الذي يقوم عمليا مقام خط الحدود بين البلدين) في قطاعات كوبوارا وبارامولا وأوري وأخنور".

‏‎وفي المقابل، ذكرت الشرطة ومسؤولون أمنيون إن نظام الدفاع الجوي في باكستان أسقط طائرة درون هندية بالقرب من قاعدة بحرية في مدينة لاهور بشرق البلاد.

‏‎وقال مسؤول الشرطة المحلية محمد رضوان إنه تم إسقاط طائرة درون بالقرب من منطقة والتان السكنية في لاهور، والتي تضم أيضا منشآت عسكرية.

‎ومنذ هجوم 22 أبريل/نيسان الذي أودى بحياة 26 شخصا في الشطر الهندي من كشمير، تصاعد التوتر بين البلدين المتخاصمين منذ تقسيم البلاد في 1947.

‎وتحوّل هذا التوتر إلى مواجهة عسكرية ليل الثلاثاء-الأربعاء، بينما سارعت أطراف دولية الى عرض التوسط بين الطرفين أو أقله الدعوة الى ضبط النفس.