الهند تسجل 15 حالة وفاة بـ"مرض غامض"

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "Hindustan Times" الهندية، يوم الأربعاء، بأن 15 شخصاً توفوا بعد إصابتهم بمرض غير معروف في غرب الهند.

وقالت الصحيفة: "ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن حمى غامضة في مدينة لاخبات في منطقة كوتش بولاية كجارات إلى 15 شخصاً في الأيام الثمانية الماضية، في حين لم تتمكن السلطات بعد من تحديد سبب المرض".

وأشارت الصحيفة إلى وفاة ما لا يقل عن 10 أشخاص، بينهم أطفال، بسبب مرض غير معروف بين 3 و10 أيلول/ سبتمبر الجاري، وبعد ذلك تم تأكيد 5 وفيات أخرى على الأقل.

وقال المتحدث باسم حكومة منطقة كوتش، أميت أرورا، إن الاختبارات استبعدت حتى الآن احتمال وجود فيروس إنفلونزا الخنازير، وحمى القرم-الكونغو النزفية، والملاريا، وحمى الضنك.

وأضاف أرورا أنه تم إرسال 11 عينة مأخوذة من أولئك الذين ماتوا بسبب المرض للاختبار في المعهد الوطني لعلم الفيروسات في بيون بولاية ماهاراشترا المجاورة، ومن المتوقع ظهور النتائج خلال يوم أو يومين.

وأكدت الصحيفة أن تفشي الحمى غير المعروفة تزامن مع هطول أمطار غزيرة وفيضانات في المنطقة المتضررة، حيث تساقطت في منطقة كوتش نحو 890 ملم من الأمطار، وهو ما يزيد بنسبة 184% عن المعدل الطبيعي.