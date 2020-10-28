النفط ينخفض بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وزيادة المعروض

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة يوم الأربعاء ، متخلية عن معظم مكاسب اليوم السابق ، حيث أدى ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وتزايد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا إلى تأجيج المخاوف من تخمة المعروض في النفط تراجع الطلب على الوقود.

وانخفض خام برنت 75 سنتًا ، أو 1.80٪ ، إلى 40.86 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:10 بتوقيت جرينتش ، بعد أن صعد بنحو 2٪ في اليوم السابق. انخفض سعر النفط الأمريكي 87 سنتًا ، أو 2.20٪ ، إلى 38.70 دولارًا للبرميل ، بعد أن ارتفع بنسبة 2.6٪ يوم الثلاثاء.

ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي ، حسبما أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي ، مع ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 4.6 مليون برميل إلى حوالي 495.2 مليون برميل .

وقال هيرويوكي كيكوكاوا ، المدير العام للبحوث في شركة نيسان للأوراق المالية ، "أدى الارتفاع الأعلى من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية إلى عمليات بيع جديدة، بينما تراجعت المخاوف بشأن تعطل الإمدادات من إعصار زيتا".

واستعدت شركات الطاقة والموانئ على طول ساحل الخليج الأمريكي ، الثلاثاء ، لمواجهة زيتا ، الإعصار الحادي عشر لهذا الموسم ، مع دخوله خليج المكسيك.

وقال كيكوكاوا: "ارتفاع حالات COVID-19 مع عدم وجود حزمة إغاثة مالية من فيروس كورونا في الولايات المتحدة قد أثر أيضًا على رغبة المستثمرين في المخاطرة"، وتوقع أن تبقي المعنويات القاتمة الأسعار تحت الضغط خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 تشرين الثاني.

سجلت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا ودول أخرى أعدادًا قياسية من الإصابات في الأيام الأخيرة ، وفرضت الحكومات الأوروبية قيودًا جديدة لمحاولة كبح تفشي المرض سريع النمو.

أقر الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء بأنه من المرجح أن تأتي اتفاقية الإغاثة الاقتصادية من فيروس كورونا بعد الانتخابات ، حيث يتعذر على البيت الأبيض تسوية الخلافات مع زملائه الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي وكذلك الديمقراطيين في الكونجرس.

وتخطط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، المعروفون باسم أوبك + لتقليص حجم تخفيضات الإنتاج في كانون الثاني من 7.7 مليون برميل يوميًا إلى حوالي 5.7 مليون برميل يوميًا. في حين أن هذه الكمية قد لا تكون كافياً لتعويض ضعف الطلب

ومما يزيد الضغط أن إنتاج ليبيا من المتوقع أن يرتفع إلى مليون برميل يوميا في الأسابيع المقبلة ، مما يعقد جهود أعضاء وحلفاء آخرين في أوبك لتقييد الإنتاج.