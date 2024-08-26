"الميكروفون" يدخل كعنصر خلاف في حملتي ترامب وكامالا هاريس الانتخابية

شفق نيوز/ اعتبرت شبكة "سي أن أن"، يوم الاثنين، أن المرشح الجمهوري، الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، يعمل على ما يبدو بشكل مختلف عن حملته فيما يتعلق بتحديد القواعد المنظمة لمناظرته المرتقبة أمام المرشحة الديمقراطية، نائبة الرئيس، كامالا هاريس، الشهر المقبل.

ويرغب فريق ترامب، بحسب مصدر مطلع على الأمر، في كتم صوت الميكروفونات طوال المناظرة، باستثناء طبعا ميكروفون المرشح الذي يحل دوره في التحدث، وذلك مثلما كان الحال خلال المناظرة الأولى لترامب أمام الرئيس جو بايدن، الذي أعلن انسحابه من السباق الرئاسي بعد أداء كارثي خلالها.

لكن ترامب قال، الاثنين، إنه يفضل بقاء ميكروفوني المرشحين مفتوحين طوال الوقت.

وأوضح في تصريحات: "لا أعلم، لا يهم (الأمر) بالنسبة لي، أفضل أن تكون مفتوحة على الأرجح"، وذلك ردا على سؤال لأحد المراسلين.

كما شكك ترامب مرة أخرى فيما إذا كان سيشارك أصلا في المناظرة، بحسب ما أوردت "سي أن أن".

وتطلب حملة هاريس، من شبكة ABC، والشبكات الأخرى التي تسعى إلى استضافة مناظرة محتملة في أكتوبر، إبقاء الميكروفونات مفتوحة، وذلك وفقًا لمسؤول كبير في الحملة، وهو ما يمثل تغييرًا عن مناظرة يونيو، عندما طالبت حملة بايدن آنذاك بكتم صوت الميكروفونات، باستثناء عندما يأتي دور المرشح للحديث.

وقال بريان فالون، كبير مستشاري الاتصالات بحملة هاريس، في بيان: " أخبرنا شبكة ABC والشبكات الأخرى التي تسعى إلى استضافة مناظرة محتملة في أكتوبر، أننا نعتقد أن ميكروفونات كلا المرشحين يجب أن تكون مفتوحة طوال البث الكامل".

وأضاف: "نتصور أن القائمين على حملة ترامب يفضلون الميكروفون الصامت لأنهم لا يعتقدون أن مرشحهم يمكنه التصرف كرئيس لمدة 90 دقيقة بمفرده".

وفي المقابل تقول حملة ترامب أنها وافقت على مناظرة ABC أمام هاريس، باعتماد نفس المبادئ المنظمة للمناظرة السابقة.

وقال جيسون ميلر، كبير مستشاري حملة ترامب، في بيان: "قبلنا مناظرة ABC بنفس الشروط تمامًا مثل مناظرة CNN (بين بايدن وترامب)".

وأضاف أن فريق هاريس طلب، بعد موافقته بالفعل على قواعد مناظرة سي أن أن، جلوس المرشحين، مع إمكانية الاستعانة بملاحظات، وإلقاء كلمات افتتاحية، مؤكدا": "قلنا إنه لا توجد تغييرات على القواعد المتفق عليها".

وأضاف ميلر: "من المثير للاهتمام أن هذا لم يتم طرحه إلا الآن بعدما بدأت حملة هاريس الإعداد للمناظرة. وحتى المتحدث باسم حملتهم الانتخابية قال إن النقاش بشأن المناظرات قد انتهى".

وردت حملة هاريس على ميلر بأنها كانت تسعى فقط إلى أن يجلس المرشحان مع إمكانية قراءة ملاحظات مكتوبة.

وتم الاتفاق رسميًا على مناظرة ABC في وقت سابق من هذا الشهر، رغم أن ترامب دعا إلى ترتيب آخر، بما في ذلك عقد مناظرة بـ"جمهور كامل" تستضيفها قناة فوكس نيوز.

وقال الرئيس السابق، الاثنين، إنه "لا يقضي الكثير من الوقت" في التحضير للمناظرة، معتبرا أنه كان يستعد طوال حياته لذلك، بحسب "سي أن أن".