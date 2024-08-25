المنافذ الحدودية: اكثر من 3 ملايين وافد دخلوا العراق لاحياء الزيارة الاربعينية

شفق نيوز/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية يوم الاحد، أعداد الداخلين للعراق للمشاركة في الزيارة الاربعينية.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ علاء الدين القيسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ عن إحصائية بعدد الأجانب الوافدين إلى العراق لإحياء الزيارة الأربعينية' للفترة من 6 آب 2024 الى غاية 24 آب الحالي عبر 10 منافذ كان المجموع الكلي للوافدين: 3413063 وافداً.

وأشار القيسي إلى أن المجموع الكلي للمغادرين: 2502395 مغادراً.