"المقاومة العراقية" تعلن مهاجمة 4 أهداف "حيوية" في أم الرشراش بـ4 عمليات منفصلة

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، اليوم السبت، تنفيذ أربع عمليات استهدفت مواقع "حيوية" في مدينة أم الرشراش "إيلات" المحتلة.

وذكرت المقاومة في بيانها أن العمليات جرت عبر طائرات مسيّرة، وجاءت ردًا على ما وصفتها بالمجازر المرتكبة من قبل الكيان الإسرائيلي بحق المدنيين في فلسطين ولبنان.

وأكدت المقاومة في بيانها أنها ستواصل عملياتها بوتيرة متصاعدة لاستهداف "معاقل الأعداء" كجزء من نهجها في مقاومة الاحتلال.

وصباح اليوم، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مهاجمة "هدف حيوي" في شمال إسرائيل بواسطة الطيران المسير.

وتتبنى فصائل "المقاومة الإسلامية في العراق"، بين الحين والآخر، قصف مواقع إسرائيلية ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث أعلنت الفصائل دعمها للـ"مقاومة الفلسطينية".