"المقاومة العراقية" تعلن قصف هدف عسكري في اسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الخميس، عن قصف هدف عسكري في اسرائيل بواسطة الطيران المسير.

وجاء في بيان صادر عن "المقاومة الاسلامية في العراق"، نشر عبر حساباتها في تليغرام، "استمراراً في نهجنا بمقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم، 7 تشرين الثاني 2024، بمهاجمة هدف عسكري في الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسيّر".

وأكد البيان على "استمرار العمليات ضد معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وتتبنى فصائل "المقاومة الإسلامية في العراق"، بين الحين والآخر، قصف مواقع إسرائيلية ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث أعلنت الفصائل دعمها للـ"مقاومة الفلسطينية".