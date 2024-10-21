"المقاومة العراقية" تعلن ضرب هدف إسرائيلي في الجولان وتنشر فيديو

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" صباح اليوم الاثنين، أنها قصفت هدفا عسكريا في الجولان السوري المحتل بواسطة الطيران المسير.

وقالت في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الاثنين 21-10-2024، هدفا عسكريا في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير".

وأكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" استمرار العمليات بوتيرة متصاعدة.

ونشر الإعلام الحربي للمقاومة العراقية مقطع فيديو يظهر مشاهد لعملية إطلاق الطيران المسير باتجاه الأهداف الإسرائيلية.

وأعلنت في وقت سابق، أنها قصفت مساء يوم أمس الأحد أهدافا إسرائيلية حيوية في غور الأردن والجولان بواسطة الطيران المسير.

وتؤكد "المقاومة في العراق" بشكل متكرر استهداف مواقع إسرائيلية حساسة منذ أشهر عديدة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.