"المقاومة العراقية" تعلن تنفيذ عملية نوعية في الجولان.. فيديو

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، يوم الخميس، تنفيذ عملية نوعية في الجولان المحتل، استهدفت هدفا حيويا بواسطة الطيران المسير.

وقالت المقاومة في بيان: "التزاما منا بتكليفنا الشرعي، وانتصارا للدماء البريئة في غزة ولبنان، وإيمانا منا بوحدة الساحات، نفذ مجاهدونا البواسل اليوم الخميس عملية نوعية بالطيران المسير، استهدفت هدفا حيويا في الجولان بأراضينا المحتلة".

في السياق، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن شهود عيان عن اعتراض مسيرة في سماء مدينة طبريا (غرب مرتفعات الجولان) دون دوي صفارات الإنذار. وأشارت إلى تحليق واسع لسلاح الجو الإسرائيلي في طبريا والجولان تحسبا لمزيد من المسيرات.

وأعلنت المقاومة الإسلامية أمس الأربعاء، ضرب هدف حيوي وسط إسرائيل بالطيران المسير، ضمن استهدافات متكررة لمواقع إسرائيلية منذ أشهر عديدة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان.